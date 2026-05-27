A distanza di 33 anni dall’attentato, la sindaca ha chiesto di identificare i mandanti coinvolti nell’attacco che ha colpito il centro di Firenze. La domanda principale riguarda chi abbia ordinato l’attacco e perché la mafia abbia scelto di colpire un’area così centrale della città. La richiesta si inserisce in un contesto di indagini ancora aperte, volte a chiarire le ragioni e i responsabili di quell’atto.

? Domande chiave Chi sono i mandanti che la sindaca chiede di individuare?. Perché la mafia ha colpito proprio il cuore di Firenze?. Come può un nuovo ponte trasformarsi in un monumento alla legalità?. Quali interessi economici hanno permesso quella strage trentatré anni fa?.? In Breve Nuovo ponte sull'Arno intitolato a Caterina e Nadia Nencioni aperto sabato 30 maggio.. Vittime della strage del 27 maggio 1993 includono Fabrizio Nencioni, Angela Fiume e Dario Capolicchio.. Eugenio Giani e Sara Funaro partecipano alla commemorazione presso via dei Georgofili.. Autorità locali chiedono verità su mandanti e interessi economici legati all'autobomba del 1993. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Georgofili, 33 anni dopo: il ponte per le sorelline Nencioni

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Temi più discussi: Firenze, la memoria della strage di via dei Georgofili, 33 anni dopo; Strage Georgofili, Giani: Contro criminalità coltivare memoria e cultura della legalità; Strage dei Georgofili, 33 anni dopo: il 33% degli studenti non conosce la notte del 1993; Strage di via dei Georgofili, l’anniversario con le scuole toscane.

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