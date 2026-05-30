lo spiraglio di parigi

Un’ora dopo l’eliminazione di Jannik Sinner in quel del Roland Garros era già tutto uno spifferare, a mezza bocca: “Hai visto bene il tabellone? Flavio ha un’autostrada davanti”. Di necessità virtù. The show must go on. Due giorni dopo Flavio Cobolli, che ha appena preso a sportellate l’americano Learner Tien, raggiungendo gli ottavi di finale senza aver lasciato alcun set lungo la strada, a suo modo conferma, non prima di provare a raggiungere con la mano un qualsiasi materiale ferroso. “Inutile negarlo. Senza Sinner e Alcaraz e con la sconfitta di Djokovic si respira un’aria diversa nello spogliatoio”. Tradotto, ora tutto diventa possibile, anche per un underdog. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Si apre lo spiraglio per altri 550 bigliettiNella mattinata di ieri, sono stati esauriti in poche ore anche i 600 biglietti disponibili per il settore ospiti destinati ai tifosi dell’Ascoli.

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A Roma c’è Lo Spiraglio, il film festival sulla salute mentale che guarda in faccia ciò che spesso si evitaLo spiraglio è quella esile lama in cui la luce entra da una fessura sottile. Non spalanca, non invade: filtra. È da lì che passa il cinema quando decide di non raccontare solo storie, ma fragilità, ... quotidiano.net

Lo Spiraglio Filmfestival della salute mentale al MAXXITorna a Roma dal 15 al 18 aprile 2026, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, presso il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Lo Spiraglio Filmfestival della salute mentale, giunto ... romatoday.it