Lo spiraglio di Parigi
Un’ora dopo l’eliminazione di Jannik Sinner a Roland Garros, si diffondeva la voce tra gli appassionati: il tabellone favoriva notevolmente un altro giocatore, con un percorso facile verso le fasi finali. Alcuni osservatori commentavano che il percorso del favorito sembrava agevole, senza avversari di alto livello nelle prossime sfide. La discussione si concentrava sulle possibilità di avanzamento, senza conferme ufficiali o dichiarazioni da parte degli organizzatori.
Un’ora dopo l’eliminazione di Jannik Sinner in quel del Roland Garros era già tutto uno spifferare, a mezza bocca: “Hai visto bene il tabellone? Flavio ha un’autostrada davanti”. Di necessità virtù. The show must go on. Due giorni dopo Flavio Cobolli, che ha appena preso a sportellate l’americano Learner Tien, raggiungendo gli ottavi di finale senza aver lasciato alcun set lungo la strada, a suo modo conferma, non prima di provare a raggiungere con la mano un qualsiasi materiale ferroso. “Inutile negarlo. Senza Sinner e Alcaraz e con la sconfitta di Djokovic si respira un’aria diversa nello spogliatoio”. Tradotto, ora tutto diventa possibile, anche per un underdog. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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Ultimo ballo a Parigi Dopo la sconfitta nella maratona con Fonseca, Djokovic non si è voluto esporre sulla sua presenza al prossimo Roland Garros: risposta figlia della stanchezza o spiraglio di apertura verso il ritiro dal tennis? #Djokovic #Fonseca #Rola x.com
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