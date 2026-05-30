Lo spiraglio di Parigi

Da cms.ilmanifesto.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’ora dopo l’eliminazione di Jannik Sinner a Roland Garros, si diffondeva la voce tra gli appassionati: il tabellone favoriva notevolmente un altro giocatore, con un percorso facile verso le fasi finali. Alcuni osservatori commentavano che il percorso del favorito sembrava agevole, senza avversari di alto livello nelle prossime sfide. La discussione si concentrava sulle possibilità di avanzamento, senza conferme ufficiali o dichiarazioni da parte degli organizzatori.

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Un’ora dopo l’eliminazione di Jannik Sinner in quel del Roland Garros era già tutto uno spifferare, a mezza bocca: “Hai visto bene il tabellone? Flavio ha un’autostrada davanti”. Di necessità virtù. The show must go on. Due giorni dopo Flavio Cobolli, che ha appena preso a sportellate l’americano Learner Tien, raggiungendo gli ottavi di finale senza aver lasciato alcun set lungo la strada, a suo modo conferma, non prima di provare a raggiungere con la mano un qualsiasi materiale ferroso. “Inutile negarlo. Senza Sinner e Alcaraz e con la sconfitta di Djokovic si respira un’aria diversa nello spogliatoio”. Tradotto, ora tutto diventa possibile, anche per un underdog. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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