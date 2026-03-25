si apre lo spiraglio per altri 550 biglietti

Nella mattinata di ieri, sono stati esauriti in poche ore anche i 600 biglietti disponibili per il settore ospiti destinati ai tifosi dell’Ascoli. Contestualmente, si apre la possibilità di mettere a disposizione altri 550 biglietti per la stessa partita. La vendita si è conclusa rapidamente, lasciando pochi biglietti disponibili per gli appassionati.

Nella mattinata di ieri, sono andati esauriti in poche ore anche i 600 biglietti del settore ospiti destinati ai tifosi dell’Ascoli. In questo momento, dunque, lo stadio Comunale è completamente esaurito per la sfida di lunedì sera tra prima e seconda della classe. Venduti tutti i 4184 biglietti disponibili tra curva e tribuna, cui aggiungere i 1966 abbonati, i 600 tifosi ospiti e i posti dedicati a sponsor, accrediti e squadre giovanili. Adesso, i tifosi si attendono la deroga per l’aumento di capienza in curva sud, come avvenuto per l’altra sfida di cartello di inizio marzo contro il Ravenna. La richiesta è arrivata agli uffici comunali (nella foto il sindaco Alessandro Ghinelli) ma servirà un nuovo tavolo tecnico per capire la fattibilità della deroga, soprattutto per quanto riguarda le necessarie garanzie in termini di sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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