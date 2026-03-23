Lo Spiraglio Filmfestival della salute mentale al MAXXI

Lo Spiraglio Filmfestival come ogni anno, assegnerà, durante la serata finale, il Premio Lo Spiraglio a un personaggio particolarmente significativo del mondo cinematografico che abbia raccontato vita, sentimenti ed emozioni di persone e gruppi legati al mondo della salute mentale. Questa edizione vedrà premiato l'attore, regista, sceneggiatore e musicista Rocco Papaleo. Nelle edizioni passate sono stati premiati Paolo Genovese, Matteo Garrone, Roberto Andò, Elio Germano, Claudio Santamaria, Saverio Costanzo, Fabrizio Bentivoglio, Anna Foglietta, Paolo Virzì, Sergio Rubini, Sergio Castellitto, Carlo Verdone, Alba Rohrwacher, Marco Bellocchio e Giulio Manfredonia. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Lo Spiraglio Filmfestival: il cinema racconta la salute mentale al MAXXI

Mancano 10 giorni alla scadenza del bando per l’iscrizione a “Lo Spiraglio Filmfestival della Salute Mentale”Mancano 10 giorni alla scadenza delle iscrizioni gratuite per partecipare alla sedicesima edizione de Lo Spiraglio FilmFestival della salute mentale,...