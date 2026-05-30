La Juventus offre uno sconto del 50% e utilizza la carta Yildiz per tentare di assicurarsi il difensore Muharemovic, in competizione con l’Inter. La trattativa tra le due squadre si concentra sul giovane calciatore, con le parti che cercano di chiudere l’accordo prima della fine del mercato. La strategia bianconera include un’offerta più vantaggiosa rispetto a quella dell’Inter, puntando a convincere il club di provenienza del giocatore.

L’eterna sfida tra Juventus e Inter si sposta dalle poltrone della dirigenza ai tavoli del calciomercato, accendendo un nuovo Derby d’Italia attorno al profilo di Tarik Muharemovic. Il difensore bosniaco classe 2003, oggi in forza al Sassuolo, è finito al centro di un fitto intreccio di mercato dopo la crescita strutturale mostrata nelle ultime stagioni. I nerazzurri monitorano da mesi il calciatore, ritenuto un profilo di prospettiva già pronto per il salto di qualità in una big. Eppure la Juventus, secondo quanto rivelato da un’indiscrezione di Gazzetta.it, ha deciso di irrompere con decisione sulla pista, valutando un clamoroso inserimento per tentare il sorpasso definitivo sui rivali storici. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Lo sconto a metà prezzo e la carta Yildiz: così la Juventus prepara lo scippo di Muharemovic all’Inter

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