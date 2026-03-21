Carburanti così il prezzo industriale annulla lo sconto del Governo

Con l’applicazione del taglio delle accise su tutta la rete, il prezzo medio del gasolio in modalità industriale si è ridotto, ma questa riduzione viene pareggiata dallo scenario attuale del prezzo dei carburanti. Il prezzo industriale, che viene comunemente usato per determinare gli sconti e le tariffe, ha subito un calo, mentre il prezzo al consumo non riflette pienamente questa diminuzione.

Con l’applicazione del taglio delle accise su tutta la rete il prezzo medio del gasolio in modalità self scende oggi in Italia a 1,965 euro al litro, mentre la benzina costa in media 1,713 euro al litro; sulle autostrade il diesel viene venduto in media a 2,032 eurolitro, la verde a 1,782 eurolitro. Lo afferma il Codacons, sulla base dei dati regionali forniti oggi dal Mimit.In tutte le regioni il prezzo medio del diesel scende sotto i 2 euro al litro, con i listini più alti che si registrano in Campania (1,983 eurolitro) e in Molise (1,981 eurolitro), 1,984 eurolitro a Bolzano – rileva il Codacons. Tuttavia, nonostante il calo generalizzato... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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