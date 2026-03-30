Vlahovic-Juve è rottura | il Milan di Allegri prepara lo scippo

Tra Dusan Vlahovic e la Juventus si è consumata una rottura definitiva, nonostante i tentativi di mediazione nelle settimane precedenti. Le divergenze economiche tra il calciatore e la dirigenza bianconera sono rimaste irrisolte, portando alla possibilità di un trasferimento in estate. Intanto, il Milan di Allegri si sta preparando a offrire una proposta che potrebbe portare all’accordo.

Rottura totale tra Dusan Vlahovic e la Juventus. Nonostante i tentativi di mediazione delle scorse settimane, le distanze economiche tra l’entourage del serbo e la dirigenza bianconera restano incolmabili, aprendo ufficialmente lo scenario di un addio in estate. Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, il nodo non riguarda solo l’ingaggio, ma un pacchetto complessivo tra commissioni e bonus alla firma che il club torinese ritiene incompatibile con i nuovi parametri di sostenibilità. La situazione di stallo favorisce il Milan di Massimiliano Allegri, grande estimatore della punta classe 2000, che dopo il colpo Filip Kosti? (chiuso per soli 3 milioni ) sogna il colpaccio per completare un attacco orfano dell’infortunato Rafa Leão. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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