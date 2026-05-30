Un incidente ha coinvolto un'auto Lamborghini in cui viaggiava un ex calciatore internazionale inglese. L'auto si è schiantata e l'uomo a bordo è stato arrestato. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi, ma non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. L'auto, di grande cilindrata, è stata sottoposta a sequestro. La polizia sta conducendo le indagini sull'accaduto.

Stando a quanto riportato dalla stampa britannica, i fatti si sono verificati durante la mattinata dello scorso giovedì 28 maggio, intorno alle ore 9.00. L'attaccante, che ha disputato l'ultima parte della scorsa stagione tra le file del Feyenoord, avrebbe improvvisamente perso il controllo della propria autovettura mentre stava percorrendo la M3, importante autostrada a scorrimento veloce che collega Sunbury-on-Thames, nella periferia sud-ovest di Londra, nel Surrey, con Southampton, sulla costa meridionale dell'Hampshire. Subito dopo l'impatto della Lamborghini con le barriere, avvenuto per fortuna senza il coinvolgimento di altre auto, sul posto sono giunti gli uomini della polizia dell'Hampshire, che si sono occupati di ricostruire le cause del sinistro e di effettuare i rilievi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lo schianto in Lamborghini e l'arresto: l'ex nazionale nei guai

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Florida Crash Woman Drives Truck Over Lamborghini $300K Mistake Caught on Camera

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