Durante la giornata di domenica a Livorno, molte biciclette sono state viste invadere la variante stradale, creando disagi alla circolazione dei veicoli a motore. Un video diffuso mostra le biciclette che occupano la carreggiata, rallentando il traffico e causando possibili situazioni di pericolo. La presenza massiccia di ciclisti sulla strada si è verificata in un momento di alta affluenza, senza che siano stati segnalati incidenti o interventi delle forze dell’ordine.

Livorno, 30 maggio 2026 – Non è stata una domenica come le altre per gli automobilisti in transito a Livorno. Decine e decine di biciclette hanno infatti invaso la variante. Si tratta della Ciemmona 2026, la Critical Mass Interplanetaria, che quest'anno ha scelto il capoluogo labronico come suo epicentro. https:www.lanazione.itvideolivorno-linvasione-delle-biciclette-sulla-variante-ixt2ap3c Nata a San Francisco nei primi anni '90, la manifestazione ha portato in città migliaia di attivisti da tutta Italia e dall'estero per tre giorni di mobilitazione (dal 29 al 31 maggio) all'insegna della mobilità sostenibile e della protesta non violenta. Disagi per gli automobilisti in transito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Livorno, invasione di biciclette sulla variante. Il video

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