Fiamme sulla Variante senso unico alternato dopo il rogo Disagi anche sulla Casilina

Un incendio si è sviluppato sulla strada che collega Santa Maria Capua Vetere a Maddaloni, vicino all’uscita per San Prisco. Per permettere le operazioni di spegnimento, è stato istituito un senso unico alternato. La situazione ha causato disagi anche sulla strada Casilina, dove si sono registrati rallentamenti e code. Nessuna informazione ufficiale su eventuali danni o feriti.

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Fiamme sulla Variante che collega Santa Maria Capua Vetere a Maddaloni, nei pressi dello svincolo per San Prisco. Il rogo, sviluppatosi lungo una scarpata adiacente alla carreggiata, è attualmente in fase di spegnimento. Dopo una prima chiusura del tratto, Anas ha comunicato che la circolazione è.🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Frana sulla Teverina, strada riaperta a senso unico alternatoTeverina, la strada provinciale 5 riaperta al traffico con senso unico alternato.