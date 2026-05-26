Iraola nuovo allenatore del Milan? Il basco è in pole

Il nome di Iraola è in cima alla lista dei candidati per la panchina del Milan. I primi contatti con l’allenatore basco sono stati avviati nelle settimane scorse, secondo quanto riferito da fonti vicine alla società. Nessuna ufficialità è ancora stata data, ma la trattativa sembra in fase avanzata. Il club sta valutando le opzioni per la prossima stagione e tiene sotto osservazione il profilo dell’allenatore.

Andoni Iraola nuovo allenatore del Milan? L’ex bandiera dell’Athletic Bilbaoè il nome più caldo per la panchina del Milan per il dopo Allegri. Larivoluzione fatta scattare da Gerry Cardinaleè stata drastica ed ora è il momento di scegliere il successore alla guida dei rossoneri. Dopo l’incontro avvenuto nelle scorse settimane, ilMilanha in programma un nuovo confronto con l’allenatore basco che lascerà il Bournemouth. Intanto Tare ha lasciato Casa Milan portando via le sue cose, mentre Cardinale è tornato a New York. I primi contatti con il basco erano avvenuti nelle scorse settimane, come raccontato da Gianluca Di Marzio. Per il ruolo di direttore sportivo un’idea potrebbe essere Viktor Bezhani del Tolosa, club di proprietà Redbird. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Allegri cacciato dal Milan: il giusto nome per sostituirlo è uno solo...

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