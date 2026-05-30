L'allenatore basco, che aveva preso il posto di Klopp, rischia di essere esonerato dopo una stagione senza vittorie con il Liverpool. La squadra non ha conquistato trofei e si pensa a un cambio sulla panchina. Iraola, attuale favorito per il ruolo, aveva manifestato interesse per il Milan in passato. La decisione definitiva non è ancora stata comunicata, ma il club sta valutando il futuro dell’allenatore.

Qualche voce circolava da giorni e il fatto che Andoni Iraola, prima scelta del Milan per il dopo Allegri, non avesse ancora annunciato il suo passaggio dal Bournemouth, salutato mercoledì con un videomessaggio, al Crystal Palace, aveva fatto intuire che i giochi non erano fatti. Così come la firma col Bayer Leverkusen, che nelle ultime ore pareva aver operato il sorpasso ai danni dei londinesi. Oggi la notizia che cambia gli scenari e probabilmente spiega i tentennamenti del tecnico basco: il Liverpool e Arne Slot sarebbero sul punto di lasciarsi. La stagione dei Reds è stata deludente. Quinto posto in Premier, eliminazione ai quarti di Champions e FA Cup, fuori al 4° turno della Carabao. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Liverpool-Slot, divorzio! Per il suo posto in pole c'è Iraola, il mago basco che voleva Milan

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Milan-Iraola, altro che rifiuto! Ma c’è qualcosa su cui il tecnico basco vuole vederci chiaroAndoni Iraola non ha rifiutato il Milan, ma sta aspettando ulteriori contatti prima di prendere una decisione.

Si parla di: E se il nuovo tecnico lo blindasse? Leao, ecco perché il suo futuro resta un'incognita; Iraola prende tempo, il Milan dovrà dirigersi altrove. Il pensiero di Di Marzio.