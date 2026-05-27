Andoni Iraola non ha rifiutato il Milan, ma sta aspettando ulteriori contatti prima di prendere una decisione. Il tecnico basco ha dichiarato di voler fare chiarezza su alcuni aspetti prima di impegnarsi con il club rossonero. Al momento, non ci sono state conferme ufficiali sulla sua scelta, e Iraola ha preferito prendersi del tempo per valutare la situazione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dal club o dal tecnico.

Il futuro della panchina del Milan resta un rebus, ma la pista che porta ad Andoni Iraola è tutt'altro che tramontata. Nelle ultime ore, un'indiscrezione lanciata in Spagna dal quotidiano basco 'Bilbao Hiria' ipotizzava un netto rifiuto del tecnico a causa di un budget di mercato limitato, quantificato in un terzo rispetto a quello offerto dal Crystal Palace. Secondo le verifiche dirette effettuate dalla nostra redazione, lo scenario è differente: Iraola non ha detto "no" al Milan. L'allenatore basco è fortemente affascinato dal blasone rossonero, ma ha chiesto massime garanzie sul progetto tecnico prima di sciogliere le riserve. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Iraola, altro che rifiuto! Ma c’è qualcosa su cui il tecnico basco vuole vederci chiaro

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