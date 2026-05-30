LIVE Virtus Bologna-Venezia 77-76 Serie A basket 2026 in DIRETTA | regna l’equilibrio nell’ultimo parziale
Nel finale di partita, Venezia si porta a +4 grazie a Parks, mentre Edwards segna in lunetta riducendo a 81-83. La partita termina con un punteggio di 77-76 per Virtus Bologna.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81-83 Edwards accorcia le distanze in lunetta. 79-83 Parks porta Venezia a +4. 79-81 Cole riporta avanti Venezia. 79-79 Edwards in tuffo pareggia i conti. 77-79 Cole fa 22 in lunetta. 77-77 Cole realizza uno dei due tiri liberi. 77-76 Vildoza effettua il sorpasso. 75-76 Wheatle porta in vantaggio la Reyer. 75-73 Niang 12 in lunetta. 74-73 Cole fa 22 in lunetta. 74-71 Tessitori sottocanestro. 74-69 Realizza anche il libero Hackett. 73-69 Hackett di esperienza e guadagna anche il tiro libero. 71-69 Valentine da lontanissimo. 71-66 Gran schiacciata di Jallow! 69-66 Morgan sfonda e la mette dentro. 67-66 Wheatle fa 22 in lunetta. 🔗 Leggi su Oasport.it
Virtus Bologna vs Reyer Venezia Live Score - Italy Italian Lega Basket Serie A
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VIRTUS AVANTI SU VENEZIA Bologna conduce di uno sulla Reyer all'intervallo con 11 di Edwards, 10 di Diouf e Vildoza. Dall'altra parte super Wiltjer con 19 punti, Horton con 12 punti. facebook
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LIVE Virtus Bologna-Venezia 56-56, Serie A basket 2026 in DIRETTA: equilibrio a metà del terzo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56-56 Niang pareggia i conti. 54-56 Parks riporta avanti Venezia. 54-54 Tripla perfetta di Cole. 54-51 Niang ... oasport.it
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