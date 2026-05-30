LIVE Virtus Bologna-Venezia 13-6 Serie A basket 2026 in DIRETTA | parziale di 9-0 per i padroni di casa
La Virtus Bologna conduce 13-6 contro Venezia nel primo quarto di Serie A basket 2026. La squadra di casa ha messo a segno un parziale di 9-0. Edwards ha realizzato due liberi portando il punteggio a +6, mentre Diarra ha sbagliato un tiro libero su due.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-15 Edwards fa 22 in lunetta e riporta a +6 la Virtus. 19-15 12 per Diarra in lunetta. 18-15 Parks tutto solo mette la tripla. 18-12 Wiltjer non sbaglia da due passi. 18-10 Schiaccia Horton. 18-8 Smailagic da tre punti. 15-8 Edwards riporta a +7 Bologna. 13-8 Horton sfrutta una gran chiusura di Bowman. Time-out Venezia dopo un parziale di 9-0 per i padroni di casa. 13-6 Anche Diouf fa 22. 11-6 Niang prende il rimbalzo e Diouf non sbaglia sottocanestro. 9-6 Edwards fa 22 in lunetta. 7-6 Vildoza da fuori piazza la prima tripla per Bologna. 4-6 Ancora una tripla per Wiltjer! 4-3 Vildoza riporta avanti la Virtus. 🔗 Leggi su Oasport.it
Virtus Bologna vs Reyer Venezia Live Score - Italy Italian Lega Basket Serie A
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