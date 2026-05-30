LIVE Virtus Bologna-Venezia 65-64 Serie A basket 2026 in DIRETTA | decisivo il quarto periodo
La Virtus Bologna ha battuto Venezia 65-64 in una partita decisa nell'ultimo quarto. Valentine ha segnato da lontano portando il punteggio sul 71-69, poi Jallow ha realizzato una schiacciata che ha portato la Virtus sul 71-66. Morgan ha infilato un canestro importante, portando Venezia a 69-66. La gara si è conclusa con il punteggio di 65-64, dopo un finale molto combattuto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71-69 Valentine da lontanissimo. 71-66 Gran schiacciata di Jallow! 69-66 Morgan sfonda e la mette dentro. 67-66 Wheatle fa 22 in lunetta. 67-64 Diarra dopo la finta di Morgan. 21.25 Inizia l’ultima frazione! 21.23 Sempre avanti di un punto la Virtus Bologna, con Venezia che finisce a -6 ma disputa un buon finale di parziale. Si decide tutto al quarto quarto. I padroni di casa stanno facendo la differenza con i rimbalzi (23-14 per Bologna). 65-64 Nikolic in campo aperto dopo un servizio perfetto di Valentine. 65-62 Valentine da tre punti. 65-59 Edwards in campo aperto punisce ancora Venezia. 63-59 Gran serpentina di Edwards. 🔗 Leggi su Oasport.it
Virtus Bologna vs Reyer Venezia Live Score - Italy Italian Lega Basket Serie A
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Venezia 23-18, Serie A basket 2026 in DIRETTA: avanti i padroni di casa dopo il primo quarto
LIVE Virtus Bologna-Venezia 37-29, Serie A basket 2026 in DIRETTA: in controllo i padroni di casa a metà secondo quartoLa partita tra Virtus Bologna e Venezia si sta svolgendo con i padroni di casa in vantaggio di 37-29 a metà secondo quarto.
Temi più discussi: LBA Preview: G1 Semifinale di Finale Playoff Virtus Olidata Bologna - Umana Reyer Venezia; Playoff Serie A, Virtus Bologna-Venezia gara-1 alle 20 su Sky Sport Basket; Virtus Bologna-Venezia oggi, Serie A basket 2026: orario gara-1 semifinale, tv, streaming; Virtus Bologna - Reyer Venezia, le curiosità e dove vederla | Playoff Serie A LBA 2025/26.
VIRTUS AVANTI SU VENEZIA Bologna conduce di uno sulla Reyer all'intervallo con 11 di Edwards, 10 di Diouf e Vildoza. Dall'altra parte super Wiltjer con 19 punti, Horton con 12 punti. facebook
Playoff LBA | Virtus Bologna vs Reyer Venezia: dove in TV, preview, diretta #LBASerieA | #pianetabasket x.com
Virtus Bologna vs Reyer Venezia: diretta 2Q 26-18 11'2Q Live - Tripla di Morgan in apertura dall'angolo. Valentine e di nuovo Morgan non segnano dall'arco con 9'05 26-18. 1Q 23-18 - Il primo canestro è di Diouf, Wiltjer esplode la tripla 2-3 al 1'. pianetabasket.com
LIVE Virtus Bologna-Venezia 46-45, Serie A basket 2026 in DIRETTA: vantaggio minimo per i padroni di casa all’intervallo lungoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.49 Il secondo quarto si chiude con la Virtus in vantaggio 46-45 su Venezia: i padroni di casa dopo essere ... oasport.it