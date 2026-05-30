LIVE Virtus Bologna-Venezia 65-64 Serie A basket 2026 in DIRETTA | decisivo il quarto periodo

Notizia in breve

La Virtus Bologna ha battuto Venezia 65-64 in una partita decisa nell'ultimo quarto. Valentine ha segnato da lontano portando il punteggio sul 71-69, poi Jallow ha realizzato una schiacciata che ha portato la Virtus sul 71-66. Morgan ha infilato un canestro importante, portando Venezia a 69-66. La gara si è conclusa con il punteggio di 65-64, dopo un finale molto combattuto.