LIVE Venezia-Schio 13-23 A1 basket femminile 2026 in DIRETTA | padrone di casa fallose Schio avanti di 10 a fine primo quarto

La partita tra Venezia e Schio nel campionato di basket femminile si sta svolgendo con Schio che ha concluso il primo quarto avanti di 10 punti. Durante il primo tempo, la squadra di casa ha commesso diverse falli, mentre le ospiti hanno risposto con canestri importanti. A metà gara il punteggio vede Schio in vantaggio 23-13, con alcune giocatrici che hanno già segnato diversi punti. La partita è in corso e si possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-29 Risponde Mavunga. 18-29 Non sbaglia Badiane. 18-27 Sulla sirena Dojkic. 16-27 Grande assist di Sottana, Conde non sbaglia. 16-25 12 di Dojkic ai liberi. 15-25 Canestro di Sottana. 15-23 Penetrazione di Mavunga. Finisce il primo quarto con la tripla sul ferro di Conde. Schio conduce 13-23. 13-23 12 di Sottana ai liberi. 13-22 Bel canestro di Holmes. 11-22 Venezia troppo fallosa. Zandalasini punisce con un altro 22 in lunetta. 11-20 Conde fa nuovamente 22 ai liberi. 11-18 Bel canestro di Cubaj. 9-18 Si iscrive alla partita Giorgia Sottana. 9-16 Primi punti per Cubaj. 7-16 Conde fa 22 ai liberi. Time out.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Venezia-Schio 13-23, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: padrone di casa fallose, Schio avanti di 10 a fine primo quarto Notizie correlate LIVE Venezia-Schio 7-14, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: ritmi subito alti, Schio avanti di setteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-18 Si iscrive alla partita Giorgia Sottana. LIVE Venezia-Schio, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa possono chiudere i contiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di gara-2 delle finali... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Schio-Venezia 60-71, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Reyer fa saltare subito il fattore campo, 16 punti di Mariella Santucci; Reyer-Schio, iniziano le finali scudetto. In diretta sulla Rai; Techfind Serie A1, playoff - Al via la serie finale tra Schio e Venezia; ELW Final Six Quarti di Finale: Spar Girona – Umana Reyer Venezia 70-64. LIVE Venezia-Schio, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: tra pochi minuti la palla a dueCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.55 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Famila Wuber Schio-Umana Reyer ... oasport.it LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie scudettoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di ... oasport.it Parte con il botto la finale della Serie A1 Femminile: l’Umana Reyer Venezia si prende Gara 1 superando in trasferta il Famila Wuber Schio per 60-71, grazie a una ripresa di alto livello su entrambi i lati del campo. - facebook.com facebook Colpo di mano della Reyer Venezia: è sua gara-1 di finale scudetto a Schio, e giovedì ci sarà la decisiva sfida al Taliercio nella serie 2 su 3 x.com