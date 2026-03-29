LIVE Superbike GP Portogallo 2026 in DIRETTA | Bulega vince anche la Superpole Race alle 16.30 gara-2

Alle 12.35 è iniziata la diretta del GP del Portogallo 2026 di Superbike, con Bulega che ha vinto anche la Superpole Race. La gara-2 è prevista per le 16.30. Gli appassionati seguono gli aggiornamenti in tempo reale sulle gare e sui risultati della manifestazione. La diretta continuerà fino al termine dell’evento, previsto nel pomeriggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.35 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 16.30 per Gara-2 che concluderà il round portoghese. 12.33 A questo punto la classifica generale vede Bulega in fuga con 99 punti contro i 52 di Axel Bassani ed i 48 di Lecuona. 12.31 Vittoria nettissima di Bulega che sta davvero cannibalizzando il campionato. Quinto successo iniziale consecutivo, il nono contando anche il finale della scorsa annata. 12.29 Chiude 11° Locatelli a 10.4. 12° Petrucci a 10.5, 15° Surra a 13.2, quindi 17° Manzi a 16.3. 20° Rato a 21.8. 12.28 Quarta posizione per Alex Lowes a 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Bulega vince anche la Superpole Race, alle 16.30 gara-2 Articoli correlati LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Superpole Race e gara-2, Bulega all’attaccoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Portogallo 2026,... Leggi anche: LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: alle 12.10 la superpole race. Bulega vuole proseguire nel percorso netto Contenuti utili per approfondire Superpole Race Temi più discussi: LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Superpole Race e gara-2, Bulega all’attacco; Superbike in Portogallo: calendario, orari e guida tv. Non vi facciamo perdere nulla!; Superbike oggi, GP Portogallo 2026: orari Superpole Race e gara-2, tv, programma, streaming; Superbike, GP Portogallo 2026: programma, orari, tv, streaming. Diretta Sbk Superbike | Streaming video tv: Nicolò Bulega domina la Superpole Race! (Gp Portogallo, 29 marzo)Diretta Sbk Superbike GP Portogallo 2026 Portimao streaming video tv, oggi domenica 29 marzo: orario e risultato live di Superpole Race e gara-2. ilsussidiario.net Superbike oggi, GP Portogallo 2026: orari Superpole Race e gara-2, tv, programma, streamingTutto pronto a Portimao per la domenica del Gran Premio del Portogallo 2026, seconda tappa stagionale del Mondiale Superbike. Il circuito dell'Algarve ... oasport.it SUPERBIKE - NICOLÒ BULEGA TRIONFA ANCHE IN SUPERPOLE RACE Anche la Superpole Race di Portimao è un assolo di Nicolò Bulega, che fa 5 su 5 in stagione. A podio Iker Lecuona e Miguel Oliveira come in Gara 1, poi Alex Lowes. A seguire S - facebook.com facebook