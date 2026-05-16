LIVE Superbike GP Cechia 2026 in DIRETTA | Bulega in pole tra poco il via di gara-1!

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta del Gran Premio Cechia 2026 di Superbike. Tra pochi istanti si terrà la prima gara della giornata, con il pilota in prima posizione sulla griglia di partenza. L’evento si svolge su un circuito situato in Repubblica Ceca e coinvolge diverse squadre e motociclisti che si preparano a scattare al via. La giornata di gara si preannuncia ricca di emozioni e sorprese, con la messa in moto delle moto che sta per iniziare.

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