LIVE Superbike GP Cechia 2026 in DIRETTA | Bulega in pole tra poco il via di gara-1!
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta del Gran Premio Cechia 2026 di Superbike. Tra pochi istanti si terrà la prima gara della giornata, con il pilota in prima posizione sulla griglia di partenza. L’evento si svolge su un circuito situato in Repubblica Ceca e coinvolge diverse squadre e motociclisti che si preparano a scattare al via. La giornata di gara si preannuncia ricca di emozioni e sorprese, con la messa in moto delle moto che sta per iniziare.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.35 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta del Gran Premio Cechia, tra poco il via di gara-1. Non ci resta che darvi appuntamento alle 14.00 per la gara-1 del Gran Premio della Repubblica Ceca 2026. Un saluto sportivo. Questa la classifica finale della Superpole: 1 Nicolo Bulega 11 Ducati Panigale V4R 1’29.616 — 7 298 2 Yari Montella 5 Ducati Panigale V4R 1’29.896 +0.280 7 296 3 Iker Lecuona 7 Ducati Panigale V4R 1’30.111 +0.495 8 300 4 Sam Lowes 14 Ducati Panigale V4R 1’30.339 +0.723 7 294 5 Alberto Surra 67 Ducati Panigale V4R 1’30.388 +0.772 7 296 6 Garrett Gerloff 31 Kawasaki ZX-10RR 1’30.417 +0. 🔗 Leggi su Oasport.it
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