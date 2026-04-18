LIVE Superbike GP Olanda 2026 in DIRETTA | tra poco il via di gara-1 con Bulega in pole!

Tra pochi minuti scatterà la prima gara del GP d’Olanda di Superbike 2026, con il pilota italiano in pole position. Durante le prove, ha ottenuto il miglior tempo, posizionandosi davanti agli altri concorrenti. Gli appassionati sono in attesa di vedere come si svolgerà la competizione, con Bulega pronto a scendere in pista. La diretta seguirà l’andamento di questa prima manche e gli sviluppi successivi del weekend.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.13 Bulega è il chiaro favorito per la vittoria di tutte le gare del weekend. 15.08 Ecco la griglia di partenza: 1 Nicolò Bulega Ducati 1:32.144 2 Sam Lowes Ducati +0.329 3 Iker Lecuona Ducati +0.423 4 Danilo Petrucci BMW +0.777 5 Xavi Vierge Yamaha +0.802 6 Alex Lowes Bimota +0.816 7 Alvaro Bautista Ducati +0.869 8 Andrea Locatelli Yamaha +0.925 9 Lorenzo Baldassarri Ducati +0.964 10 Remy Gardner Yamaha +1.085 11 Thomas Bridewell Ducati +1.087 12 Yari Montella Ducati +1.114 13 Miguel Oliveira BMW +1.160 14 Tarran MacKenzie Ducati +1.208 15 Alberto Surra Ducati +1.308 16 Garrett Gerloff Kawasaki +1.431 17 Axel Bassani Bimota +1.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: tra poco il via di gara-1 con Bulega in pole! Notizie correlate Leggi anche: LIVE Superbike, GP Australia 2026 in DIRETTA: tra poco l’inizio di gara-1 con Bulega in pole davanti a Montella Leggi anche: LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Bulega in pole, tra poco gara-1! Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega a caccia di nuovi record ad Assen; Superbike oggi in tv, GP Olanda 2026: orari Superpole e gara-1, programma, streaming; Superbike, GP Olanda 2026: programma, orari, tv, streaming; Superbike oggi, GP Olanda 2026: orari prove libere, tv, programma, streaming. LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: tra poco il via di gara-1 con Bulega in pole!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Olanda 2026, Bulega ... oasport.it Superbike oggi in tv, GP Olanda 2026: orari Superpole e gara-1, programma, streamingDopo il venerdì dedicato alle prove libere si comincia a fare sul serio ad Assen nella giornata di sabato 18 aprile con la Superpole e gara-1 del Gran ... oasport.it SUPERBIKE - STRAORDINARIO NICOLÒ BULEGA, ANCORA IN POLE AD ASSEN. PRIMA FILA TUTTA DUCATI Nonostante una caduta a fine sessione, Nicolò Bulega ha ottenuto la terza pole position dell'anno, davanti a Sam Lowes e a Iker Lecuona. Q facebook LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: si parte con la superpole. Bulega vuole iniziare a dettare legge ad Assen - x.com