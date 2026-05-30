LIVE Superbike GP Aragon 2026 in DIRETTA | parte gara-1!

Durante la prima gara del GP di Aragon, il pilota Bautista è scivolato in curva uno. Non risultava in condizioni fisiche ottimali prima dell’incidente. La gara è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili tramite la diretta live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -17 Bautista scivola in curva 1, non era già apposto fisicamente. -18 Out Soomer, che chiude subito la sua gara. -18 Bulega mantiene la testa della classifica. Dietro Lecuona e Lowes. PARTE GARA-1! 13.57 Questa la griglia di partenza: 1 BULEGA 11 0 2 LECUONA 7 0 3 LOWES 14 0 4 LOWES 22 0 5 BALDASSARRI 34 0 6 VAN DER MARK 60 0 7 BRIDEWELL 46 0 8 MONTELLA 5 0 9 BASSANI 47 0 10 LOCATELLI 55 0 11 GERLOFF 31 0 12 VIERGE 97 0 13 GARDNER 87 0 14 BAUTISTA 19 0 15 MACKENZIE 95 0 16 DIXON 96 0 17 SOOMER 38 0 18 CHANTRA 35 0 19 MANZI 62 0 20 SOFUOGLU 54 0 21 RATO 13 0 22 SURRA 67 0 13.52 Tra tre minuti giro di ricognizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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