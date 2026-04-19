LIVE Superbike GP Olanda 2026 in DIRETTA | tra poco la Superpole Race Bulega non vuole lasciare nulla

Tra pochi minuti si svolgerà la Superpole Race del GP d’Olanda 2026 di Superbike, con i piloti pronti a scendere in pista per le qualifiche decisive. Tra loro c’è Nicolò Bulega, che finora ha mostrato un’ottima forma e punta a mantenere la leadership e ottenere un risultato importante. I tifosi sono in attesa di scoprire come si evolveranno le qualifiche e quali saranno le posizioni di partenza per la gara.

11.02 Non sarà della partita Somkiat Chantra, anche oggi giudicato unfit. 11.00 Ricordiamo che, in gara-1, Bulega si è imposto precedendo Lecuona e Sam Lowes. 10.56 L’obiettivo del ducatista è quello di avvicinarsi al record di 13 successi consecutivi, al momento in possesso dell’ex rivale Toprak Razgatlioglu, ora in MotoGP. 10.53 Inutile dire che il grande protagonista sarà Nicolò Bulega, intenzionato a confermare il dominio visto fino a questo momento. 10.50 Buongiorno Amici di OA Sport, mancano 20 minuti all’inizio della Superpole Race! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Olanda 2026, Bulega cerca la vittoria nelle altre due gare.🔗 Leggi su Oasport.it

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