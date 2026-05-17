Alle 10:42 di questa mattina è iniziata la diretta della Superpole Race del GP della Repubblica Ceca 2026 di Superbike. La gara si svolge sulla pista di Most e vede in pista i piloti per le qualifiche ufficiali, con particolare attenzione alla sfida tra Bulega e Lecuona, entrambi in sella a motociclette Ducati. La manifestazione prosegue con aggiornamenti in tempo reale sui risultati delle qualifiche e sulle posizioni in classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.42 Buongiorno e benvenuti alla diretta della Superpole Race di Superbike, occhi puntati sulla sfida Bulega-Lecuona tutta made in Ducati. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale di una nuovissima gara di Superbike, valida per la Gara 2 del Gran Premio della Repubblica Ceca dopo che nella giornata di ieri c’è stata la prima corsa in questo nuovo weekend del campionato di SBK. Sono molti gli avversari che il nostro Nicolò Bulega dovrà continuare ad affrontare. Infatti, anche in Gara 1 è arrivato un successo per il pilota classe 1999 della Ducati Panigale, davanti ai suoi compagni di squadra Yari Montella e lo spagnolo Iker Lecuona, diretto concorrente per la vittoria del campionato ma che al momento dista ben 87 punti, e siamo solo ad inizio stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Cechia 2026 in DIRETTA: tra poco il via della Superpole Race!

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