LIVE Superbike GP Olanda 2026 in DIRETTA | Bulega in testa Lecuona segue

Durante la gara del GP Olanda 2026 di Superbike, il pilota in testa è stato Bulega, seguito da Lecuona. Montella si è posizionato al sesto posto, Baldassarri al settimo e Petrucci al nono. La corsa è stata trasmessa in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -15 Intanto Montella ottimo sesto, Baldassarri settimo e Petrucci nono. Locatelli e Bassani dodicesimo e qundicesimo. -16 BULEGA aumenta il ritmo, sono 6 i decimi di vantaggio ora su Lecuona. -17 Bulega in testa, non aspetta molto per passare il compagno di team. -18 BULEGAAAAA dentro su Lowes, sfida ora tutta in casa Ducati Aruba. -19 Dentro Lecuona su Lowes, tocca ora a Bulega. -20 La classifica al momento recita Sam Lowes primo, Lecuona e Bulega. -21 Parte male Bulega, scivola in terza posizione. Primo Lowes. PARTE GARA-2! 15.28 Giro di ricognizione in corso. 15.24 Sono previsti 21 giri. 15.19 Non dovrebbe piovere ma il tempo non è stabile.🔗 Leggi su Oasport.it

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