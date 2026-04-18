LIVE Superbike GP Olanda 2026 in DIRETTA | Bulega in testa segue Lecuona

Durante la gara del GP d'Olanda 2026 di Superbike, il pilota in testa è Bulega, seguito da Lecuona che si trova a circa mezzo secondo di distanza. MacKenzie ha superato Oliveira, conquistando l’ottava posizione. Nel frattempo, Lowes si allontana oltre un secondo dal leader. La corsa è in corso e gli aggiornamenti in tempo reale continuano a mostrare cambiamenti nelle posizioni dei piloti in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -13 MacKenzie scavalca Oliveira per l’ottava piazza. -14 Lecuona sale a mezzo secondo di distacco, mentre Lowes si stacca oltre il secondo. -15 In questo momento si divide il gruppo di testa: Bulega, Lecuona e Lowes per il gradino più alto del podio. Mentre da Bautista in poi per la quarta posizione. -16 Doppio long lap penalty per Petrucci, partenza anticipata. -17 Bulega mette già 4 decimi su Lecuona, 6 su Lowes, mentre oltre il secondo e mezzo Bautista. -18 BULEGAAAAAAAAAA supera in curva 11 il compagno di squadra Lecuona. -19 Bulega si trova a due decimi da Lecuona, Locatelli sale sesto. -20 Da valutare un movimento in partenza di Petrucci, al momento si trova in settima posizione.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega in testa, segue Lecuona Notizie correlate LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Bulega in testa, segue il compagno di team LecuonaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11- Caduta per Bridewell, scivolato in curva 14 come Montella. LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Bulega in testa, seguono Oliveira e LecuonaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -15 Bautista entra su Baldassarri per la settima piazza. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega a caccia di nuovi record ad Assen; Superbike oggi in tv, GP Olanda 2026: orari Superpole e gara-1, programma, streaming; Superbike, GP Olanda 2026: programma, orari, tv, streaming; Superbike oggi, GP Olanda 2026: orari prove libere, tv, programma, streaming. LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega in testa, segue LecuonaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -15 In questo momento si divide il gruppo di testa: Bulega, Lecuona e Lowes per il gradino più alto del podio. oasport.it Superbike oggi in tv, GP Olanda 2026: orari Superpole e gara-1, programma, streamingDopo il venerdì dedicato alle prove libere si comincia a fare sul serio ad Assen nella giornata di sabato 18 aprile con la Superpole e gara-1 del Gran ... oasport.it SUPERBIKE - STRAORDINARIO NICOLÒ BULEGA, ANCORA IN POLE AD ASSEN. PRIMA FILA TUTTA DUCATI Nonostante una caduta a fine sessione, Nicolò Bulega ha ottenuto la terza pole position dell'anno, davanti a Sam Lowes e a Iker Lecuona. Q facebook LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: si parte con la superpole. Bulega vuole iniziare a dettare legge ad Assen - x.com