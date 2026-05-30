CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.22 Bagnaia il primo a tornare in pista. 11.21 La classifica a 8 minuti dal termine: 1 Jorge Martin Aprilia 1:44.284 2 Raul Fernandez Aprilia 1:44.432 +0.148 3 Marco Bezzecchi Aprilia 1:44.452 +0.168 4 Fabio Di Giannantonio Ducati 1:44.558 +0.274 5 Diogo Moreira Honda 1:44.634 +0.350 6 Franco Morbidelli Ducati 1:44.665 +0.381 7 Marc Marquez Ducati 1:44.703 +0.419 8 Fermin Aldeguer Ducati 1:44.794 +0.510 9 Pedro Acosta KTM 1:44.795 +0.511 10 Francesco Bagnaia Ducati 1:44.986 +0.702 11 Enea Bastianini KTM 1:45.041 +0.757 12 Alex Rins Yamaha 1:45.049 +0.765 11.20 Di Giannantonio quarto, poi Moreira, Morbidelli, Marquqez, Aldeguer, Acosta e Bagnaia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: tre Aprilia davanti a metà Q2

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