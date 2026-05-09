LIVE MotoGP GP Francia 2026 in DIRETTA | Bezzecchi davanti a metà Q2

Da oasport.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la sessione di qualifiche del GP Francia 2026 di MotoGP, Bezzecchi si trova in testa a metà Q2, mentre Bagnaia ha riscontrato problemi tecnici. Dopo essere rientrato ai box, il pilota ha chiesto ai tecnici se fosse stata modificata l’abbassatore. La sessione è ancora in corso e gli aggiornamenti sono continui.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.21 Problemi tecnici per Bagnaia. Una volta rientrato ai box, chiede ai tecnici: “ Avete modificato l’abbassatore? “. 11.21 La classifica a 8 minuti dal termine: 1 Marco Bezzecchi (Aprilia) 1:29.825 2 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 1:29.876 +0.051 3 Jorge Martin (Aprilia) 1:29.883 +0.058 4 Joan Mir (Honda) 1:30.062 +0.237 5 Ai Ogura (Aprilia) 1:30.199 +0.374 6 Marc Marquez (Ducati) 1:30.234 +0.409 7 Fabio Quartararo (Yamaha) 1:30.302 +0.477 8 Pedro Acosta (KTM) 1:30.358 +0.533 9 Alex Rins (Yamaha) 1:30.746 +0.921 10 Alex Marquez (Ducati) 1:30.826 +1.001 11 Johann Zarco (Honda) 1:31.075 +1.250 NC Francesco Bagnaia (Ducati) — NC 11.🔗 Leggi su Oasport.it

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