LIVE MotoGP GP Francia 2026 in DIRETTA | Bezzecchi davanti a metà Q2

Durante la sessione di qualifiche del GP Francia 2026 di MotoGP, Bezzecchi si trova in testa a metà Q2, mentre Bagnaia ha riscontrato problemi tecnici. Dopo essere rientrato ai box, il pilota ha chiesto ai tecnici se fosse stata modificata l’abbassatore. La sessione è ancora in corso e gli aggiornamenti sono continui.

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