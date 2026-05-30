Tra pochi minuti si svolgerà la gara Sprint del Gran Premio d’Italia di MotoGP 2026. La griglia di partenza è stata pubblicata alle 14.32. Tra i piloti in prima fila ci sono Jorge Martin e altri, con Bezzecchi che si prepara a dimostrare di poter competere con i migliori. La competizione è in corso e si attende l'inizio della corsa.

14.33 Sarà la quarantesima competizione iridata a tenersi al Mugello. L’autodromo toscano è divenuto stabilmente il palcoscenico del GP d’Italia a partire dal 1994. In precedenza, lo aveva già organizzato nel 1992, ospitando inoltre tre edizioni del Gran Premio delle Nazioni (1976, 1978, 1985) e quattro del Gran Premio di San Marino (1982, 1984, 1991, 1993). 14.32 Sappiamo che il grande specialista delle Sprint è Jorge Martin. Oggi Bezzecchi deve dimostrare di potersela giocare con il compagno di squadra anche nella gara breve. 14.25 Ben ritrovati, amici di OA Sport. Dalle 15.00 la Sprint del GP d’Italia 2026 di MotoGP al Mugello. 11.36 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: tra poco la Sprint, Bezzecchi deve dimostrare di poter lottare con Martin

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