LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | tra poco il via della Sprint Race Bezzecchi e Martin dovranno rimontare Acosta dalla pole

Tra pochi minuti prenderà il via la Sprint Race del GP Catalogna 2026, con Acosta in pole position e numerosi piloti pronti a riscattarsi dopo le qualifiche. Bezzecchi e Martin dovranno affrontare una partenza difficile, cercando di risalire diverse posizioni in una gara che si preannuncia molto combattuta. La pista è pronta ad accogliere i concorrenti, mentre gli appassionati sono collegati in diretta per seguire ogni momento di questa competizione. La partenza è prevista alle 15, con l’evento che promette emozioni fin dai primi giri.

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