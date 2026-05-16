LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | tra poco il via della Sprint Race Bezzecchi e Martin dovranno rimontare Acosta dalla pole
Tra pochi minuti prenderà il via la Sprint Race del GP Catalogna 2026, con Acosta in pole position e numerosi piloti pronti a riscattarsi dopo le qualifiche. Bezzecchi e Martin dovranno affrontare una partenza difficile, cercando di risalire diverse posizioni in una gara che si preannuncia molto combattuta. La pista è pronta ad accogliere i concorrenti, mentre gli appassionati sono collegati in diretta per seguire ogni momento di questa competizione. La partenza è prevista alle 15, con l’evento che promette emozioni fin dai primi giri.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.45 15? al via di una Sprint che si presenta più incerta che mai. Acosta, come detto, ha una grossa opportunità, sfruttando il fatto che piloti con un gran passo sono indietro in griglia. 14.43 Acosta, in questo contesto, ha una grossa opportunità per portarsi a casa il successo davanti al proprio pubblico. 14.40 Servirà una rimonta ai due protagonisti di questo campionato. Bezzecchi e Martin dovranno rimontare e non sarà semplice. 14.37 Di seguito la griglia di partenza: 1 Pedro Acosta KTM 1’38.068 2 Franco Morbidelli Ducati 1’38.301 3 Alex Marquez Ducati 1’38.342 4 Raul Fernandez Aprilia 1’38.453 5 Johann Zarco Honda 1’38. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dari MIMPI BURUK hingga SEJARAH APRILIA, Motogp Catalunya 2023
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