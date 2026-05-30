Al Mugello il sole splende e le condizioni della pista sono ideali. Tra pochi minuti si svolgerà la seconda sessione di prove libere, seguita dalle qualifiche. La competizione tra Ducati e Aprilia si intensifica, con entrambe le case che cercano di ottenere il miglior tempo. La giornata prosegue con aggiornamenti in tempo reale, mentre i piloti si preparano per le fasi decisive del Gran Premio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:53 A differenza di ieri, condizioni ideale di pista. Splende il sole al Mugello. 09:50 Ducati in grande spolvero, soprattutto per quanto concerne il Team VR46. La GP26 tra le mani di Di Giannantonio ha messo in mostra un potenziale notevole. 09:47 Aprilia che dovrà trovare delle soluzioni sul giro secco, in particolare, dal momento che Ducati ieri ha messo in mostra una certa superiorità. 09.44 Chiaramente, in tutto questo, non va affatto sottovalutare la squadra Factory di Borgo Panigale. Francesco Bagnaia è stato piuttosto veloce nel corso del day-1, dotato anche di un buon passo nella simulazione della Sprint e della gara domenicale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: tra poco la FP2, poi le qualifiche. Sarà nuovo confronto Ducati-Aprilia

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