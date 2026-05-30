LIVE MotoGP GP Italia 2026 in DIRETTA | Martin favorito Bezzecchi deve farsi trovare pronto

Notizia in breve

Durante il Gran Premio d'Italia 2026, il pilota che ha ottenuto la pole position è stato un favorito, mentre un altro concorrente si prepara a partire dalla prima fila. La griglia di partenza è stata definita alle 14:41 e comprende vari piloti con precedenti vittorie sul circuito del Mugello, con date che vanno dal primo al più recente successo. La gara si svolge nel circuito di casa per alcuni dei partecipanti, con le qualifiche che hanno determinato le posizioni di partenza.