LIVE MotoGP GP Italia 2026 in DIRETTA | Martin favorito Bezzecchi deve farsi trovare pronto
Durante il Gran Premio d'Italia 2026, il pilota che ha ottenuto la pole position è stato un favorito, mentre un altro concorrente si prepara a partire dalla prima fila. La griglia di partenza è stata definita alle 14:41 e comprende vari piloti con precedenti vittorie sul circuito del Mugello, con date che vanno dal primo al più recente successo. La gara si svolge nel circuito di casa per alcuni dei partecipanti, con le qualifiche che hanno determinato le posizioni di partenza.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 14.41 Moto vincitrici al Mugello: Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ ultimo successo. 16 – HONDA (1982, 2014) 13 – YAMAHA (1978, 2021) 8 – DUCATI (2009, 2025) 2 – SUZUKI (1976, 1992) 14.40 Italiani vincitori al Mugello: CAPIROSSI Loris (2000) ROSSI Valentino (2002, 03, 04, 05, 06, 07, 08) DOVIZIOSO Andrea (2017) PETRUCCI Danilo (2019) BAGNAIA Francesco (2022, 2023, 2024) 14.39 Piloti in attività con vittorie al Mugello: 3 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2022, 2023, 2024} 2 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014, 2025} 1 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2021} 14.37 Pilota con più vittorie: Valentino ROSSI (7) Il Dottore ha trionfato nel 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. 🔗 Leggi su Oasport.it
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