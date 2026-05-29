Alle 15:02 sono iniziati i primi run delle pre-qualifiche del GP Italia 2026 di MotoGP. I piloti si sono lanciati in pista per registrare i primi tempi, mentre gli spettatori osservano gli sviluppi in diretta. La sessione di pre-qualifiche prosegue con le prove di tutti i partecipanti, con aggiornamenti sui tempi e sulle posizioni in classifica. La diretta continuerà a seguire gli sviluppi delle prove ufficiali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:02 Si lanciano i piloti per il primo run, prendendo nota dei tempi. 15:00 TUTTI IN PISTA! Cominciano le pre-qualifiche. 14:59 1? e si comincia! 14:56 C’è il sole al Mugello, quindi condizioni ideali per girare. 14:53 Ci si aspetta una battaglia serratissima per l’accesso diretto alla Q2 di sabato. 14:50 Lo spagnolo è sceso in pista circa 10 minuti dopo l’inizio della sessione per evitare le zone più umide lasciate dalla pioggia. Ha migliorato i propri riferimenti giro dopo giro, evitando però di tentare il time-attack finale. 14:47 Reduce da una doppia operazione a spalla e piede destro a seguito della brutta caduta nella Sprint di Le Mans, Márquez ha dovuto attendere il via libera del centro medico sia giovedì che dopo la stessa FP1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: iniziano le pre-qualifiche!

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