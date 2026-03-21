LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA | iniziano le qualifiche Bezzecchi punta a entrare in Q2

Alle 15.00, durante le qualifiche del GP Brasile 2026 di MotoGP, Bezzecchi si prepara per il suo ultimo tentativo, con le Honda che lo seguono da vicino. La sessione è in corso e i piloti sono concentrati a migliorare i tempi per entrare in Q2. La pista brasiliana accoglie i motociclisti in un momento cruciale della giornata di gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Bezzecchi si lancia per l’ultimo run e ha le Honda alle spalle, che potrebbero prenderlo come riferimento. 14.59 Rins migliora con la Yamaha, ma è quarto a 0?215 da Bezzecchi. 14.58 Ci si prepara all’ultimo run della Q1 e Bezzecchi dovrà migliorare per evitare brutte sorprese. 14.57 Importante fare questo tempo, ma la Q1 rimane aperta perché la pista si gomma sempre di più. 14.56 Migliora Bezzecchi e si porta in vetta in 1’17?760 a precedere di 0?052 Moreira e di 0?127 su Mir. Molto bene il romagnolo. 14.55 Migliora Di Giannantonio, ma rimana quarto a 0?179, mentre si rilanciano i piloti per un nuovo tentativo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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