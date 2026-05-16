LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | inizia la Sprint!

Oggi si tiene il Gran Premio di Catalogna 2026 di MotoGP, con la Sprint in programma. Poco dopo le 15:01, i piloti sono saliti sulla griglia di partenza per le fasi preliminari. Durante questa sessione, si osserva se il pilota che ha ottenuto la pole position riuscirà a mantenere la prima posizione alla partenza, come successo in passato in occasioni precedenti come a Le Mans. La gara si svolge in diretta, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.01 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia. Vedremo se Martin farà una partenza delle sue come a Le Mans. 15.00 Giro di ricognizione. 14.56 I giri da percorrere nella Sprint saranno 12. 14.52 La classifica del Mondiale prima di oggi: 1 Marco Bezzecchi 128 2 Jorge Martin 127 3 Fabio Di Giannantonio 84 4 Pedro Acosta 83 5 Ai Ogura 67 6 Raul Fernandez 62 7 Marc Marquez 57 8 Alex Marquez 55 9 Francesco Bagnaia 43 10 Enea Bastianini 39 11 Luca Marini 33 12 Johann Zarco 29 13 Brad Binder 28 14 Fermin Aldeguer 27 15 Franco Morbidelli 27 16 Fabio Quartararo 26 17 Diogo Moreira 10 18 Joan Mir 8 19 Alex Rins 7 20 Toprak Razgatlioglu 4 21 Jack Miller 1 22 Maverick Viñales 0 23 Jonas Folger 0 24 Michele Pirro 0 25 Augusto Fernandez 0 26 Lorenzo Savadori 0 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

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