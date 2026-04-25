LIVE MotoGP GP Spagna 2026 in DIRETTA | tra poco la Sprint Bezzecchi insegue il podio

Alle 14:49 prende il via la griglia di partenza del Gran Premio di Spagna 2026 di MotoGP, con la Sprint che si svolge in queste ore. Tra i protagonisti, il pilota italiano è concentrato a ottenere una performance stabile e senza errori. La gara si svolge in un circuito noto per le sue curve impegnative e per le alte velocità, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La diretta trasmette in tempo reale le fasi salienti della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 14.49 Oggi l’importante per Bezzecchi è una gara solida. Sin qui è già caduto due volte nelle Sprint, per questo ha appena 4 punti di vantaggio in classifica nei confronti di Martin. Per vincere il Mondiale, nella MotoGP moderna, serve consistenza nella Sprint del sabato. Non basta vincere alla domenica. 14.47 Record di vittorie consecutive a Jerez: 3 – CRIVILLÈ Alex (1997, 1998, 1999) 3 – ROSSI Valentino (2001, 2002, 2003) 3 – BAGNAIA Francesco (2022, 2023, 2024) 14.45 Le Sprint a Jerez sono state vinte da. 2023 – BINDER Brad (Ktm) 2024 – MARTIN Jorge (Ducati) 2025 – MARQUEZ Marc (Ducati) 14.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: tra poco la Sprint, Bezzecchi insegue il podio Notizie correlate Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: tra poco la Sprint, Marquez favorito, Bezzecchi per il podio Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: tra poco la Sprint, subito Bezzecchi contro Marquez Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: MotoGP GP Spagna, dove vedere la gara di Jerez: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: si ricomincia dopo un mese di pausa!; DIRETTA MOTOGP, GP Spagna 2026: Live Prove - CRONACA; MotoGP a Jerez: il programma completo con gli orari del GP Spagna. Diretta live Sprint GP Spagna: Marquez in pole a Jerez, Di Giannantonio e Bezzecchi in agguato, Bagnaia noIl racconto in diretta del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Jerez. Sono previsti 12 giri. Partenza alle 15.00 di sabato 25 aprile 2026 ... sport.virgilio.it MotoGP | GP Jerez 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)Diretta Sprint Race GP Spagna MotoGP 2026 – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito Angel Nieto di Jerez per la diretta della Sprint Race del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamen ... motograndprix.motorionline.com Christian Horner è presente a Jerez de la Frontera, per il Gran Premio di Spagna della MotoGP. L'ex team principal di Red Bull F1 è assieme a Stefano Domenicali, CEO del Liberty's F1 Group. #MemasGP #MGP #MotoGP #Motomondiale #F1 #Formula1 #For - facebook.com facebook MotoGp, Spagna: Marc Marquez in pole. Bezzechi partirà in seconda fila x.com