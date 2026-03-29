LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA | Bezzecchi trionfa davanti a Martin! Marquez fuori dal podio

Durante il Gran Premio degli Stati Uniti del 2026, il pilota italiano ha ottenuto la vittoria, precedendo il collega di nazionalità britannica. Il campione in carica ha concluso la gara fuori dal podio, mentre il pilota spagnolo è stato costretto a ritirarsi a causa di un problema tecnico. La corsa si è svolta sulle piste del circuito di Austin, attirando numerosi spettatori e appassionati di motori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.45 Giornata indelebile per l’Italia nei motori: abbiamo vinto in F1 (Antonelli), Superbike (Bulega) e MotoGP (Bezzecchi), senza dimenticare Guido Pini in Moto3. 22.44 L’ordine d’arrivo della gara: 1 Marco BEZZECCHI 72 — Aprilia 2 Jorge MARTIN 89 +2.036 Aprilia 3 Pedro ACOSTA 37 +4.497 KTM 4 Fabio DI GIANNANTONIO 49 +6.972 Ducati 5 Marc MARQUEZ 93 +8.100 Ducati 6 Enea BASTIANINI 23 +8.243 KTM 7 Alex MARQUEZ 73 +11.253 Ducati 8 Raul FERNANDEZ 25 +13.129 Aprilia 9 Luca MARINI 10 +14.471 Honda 10 Francesco BAGNAIA 63 +14.544 Ducati 11 Fermin ALDEGUER 54 +21.063 Ducati 12 Brad BINDER 33 +22.062 KTM 13 Diogo MOREIRA 11 +22. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bezzecchi trionfa davanti a Martin! Marquez fuori dal podio Articoli correlati LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: vanno via Bezzecchi, Acosta e Martin. Bagnaia davanti a MarquezCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -17 Marquez effettua ora il long lap penalty. LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bezzecchi davanti, ma Acosta e Martin si rifanno sotto. Marquez anonimoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -9 Sale a 1?3 il vantaggio di Bezzecchi su Acosta. Contenuti utili per approfondire LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: MotoGp, diretta tv e streaming Gp Usa: dove vederlo e a che ora; MotoGp, orari Gp Usa: Bezzecchi vuole il tris, ma Marquez cerca immediato riscatto; LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bezzecchi sfida Marquez tra qualifiche e Sprint; MotoGP GP Stati Uniti, dove vedere la gara di Austin: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now. LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Martin risale e mette una enorme pressione su BezzecchiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -6 Problema tecnico e ritiro per Ogura. Marquez sorpassa Bastianini. -6 Nell'arco di poche curve Alex Marquez ... oasport.it DIRETTA MOTOGP | Streaming gara live video tv, orario GP Usa 2026 Austin: si comincia! (29 marzo)Diretta MotoGp streaming gara GP Usa 2026 Austin live video tv oggi domenica 29 marzo: orario, cronaca, ordine d’arrivo e vincitore. ilsussidiario.net MotoGP delle Americhe: vince Bezzecchi davanti a Martin: doppietta Aprilia. Terzo Acosta, quarto Di Giannantonio Martin aveva vinto ieri la Sprint Race. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/moto-motomondiale-motog - facebook.com facebook #MotoGP delle Americhe: partita la gara, Di Giannantonio in pole davanti ad Acosta e Bagnaia Griglia cambiata dopo le penalizzazioni di due posizioni inflitte a Bezzecchi e Marini. Martin vince la Sprint Race. Segui la cronaca testuale su Rainews.it ... rainews x.com