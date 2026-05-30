Durante il Gran Premio d'Italia di MotoGP 2026, Fernandez ha mantenuto il miglior tempo in pista, allungando sul secondo classificato Martin. Bezzecchi ha avviato una rimonta, posizionandosi tra i primi. Nel corso della gara, Morbidelli è scivolato alla curva 10, causando l'interruzione temporanea della competizione. La corsa prosegue con Fernandez in testa e gli altri piloti che cercano di recuperare posizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -6 Fernandez si conferma il più veloce in pista. Caduta di Morbidelli alla curva 10. -7 Caduta di Bastianini alla curva 10: era in bagarre con Acosta. -7 Bezzecchi si trova ad un secondo da Di Giannantonio. -7 Fernandez scappa via: 7 decimi su Martin e 2?1 su Di Giannantonio. -8 Bezzecchi infila Moreira all’ultima curva ed è quarto. -8 Fernandez sta provando ad allungare su Martin. 7 decimi di margine. -8 Fernandez e Martin sono gli unici ad aver scelto gomma media al posteriore. Una scelta che si sta rivelando vincente. -9 Di Giannantonio supera all’interno Moreira ed è terzo. Adesso però ha un gap di 1?4 da Martin. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: Fernandez allunga su Martin, Bezzecchi in rimonta

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