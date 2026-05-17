LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | Bezzecchi e Martin per la rimonta duello Alex Marquez-Acosta per il successo
Benvenuti alla cronaca in tempo reale del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del campionato mondiale 2026 di MotoGP. La corsa si sta sviluppando con protagonisti come Bezzecchi e Martin, entrambi impegnati in una rimonta, mentre sul fronte della lotta per la vittoria si stanno affrontando Alex Marquez e Acosta in un duello serrato. La gara sta regalando emozioni con sorpassi e strategie che si susseguono sul circuito. Restate con noi per aggiornamenti continui sull’andamento della competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito del Montmeló andrà in scena una gara che si preannuncia decisamente incerta e in cui la partenza sarà determinante per determinare gli equilibri. Una pista sulla quale non sarà facile risalire la china. Il riferimento e ai due primattori della stagione, Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Il primo e il secondo della classifica generale non sono stati autori, finora, di un grande weekend in terra catalana. Martin, incappato in una caduta nella Sprint non ha portato a casa punti, mentre Bezzecchi non ha trovato la prestazione attesa nella gara del sabato, non approfittando dell’errore del suo compagno di squadra in Aprilia. 🔗 Leggi su Oasport.it
MotoGP, GP della Catalunya: Bezzecchi, Martin e A. Marquez in conferenza stampa a Barcellona
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Alex Marquez, su Ducati Gresini, vince la gara sprint del Gp di Catalogna valido per il Mondial della Motogp. Lo spagnolo ha preceduto il connazionale Pedro Acosta, su Ktm. Terzo posto per Fabio Di Giannantonio (VR46). Per Pecco Bagnaia, su Ducati, s facebook
GP di Catalogna 2026: Prove libere 2 Moto3, Prove libere 2 Moto2, Prove libere 2 MotoGP, Qualifiche MotoGP, Qualifiche Moto3 e Qualifiche Moto2 Discussione reddit
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