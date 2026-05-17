LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | Bezzecchi e Martin per la rimonta duello Alex Marquez-Acosta per il successo

Benvenuti alla cronaca in tempo reale del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del campionato mondiale 2026 di MotoGP. La corsa si sta sviluppando con protagonisti come Bezzecchi e Martin, entrambi impegnati in una rimonta, mentre sul fronte della lotta per la vittoria si stanno affrontando Alex Marquez e Acosta in un duello serrato. La gara sta regalando emozioni con sorpassi e strategie che si susseguono sul circuito. Restate con noi per aggiornamenti continui sull’andamento della competizione.

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