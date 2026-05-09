LIVE MotoGP GP Francia 2026 in DIRETTA | Martin allunga Bagnaia prova la rimonta
Durante il Gran Premio di Francia del 2026, la corsa è stata caratterizzata da numerosi scivoloni tra i piloti italiani, tra cui Morbidelli, Marini, Di Giannantonio e Bastianini. La classifica vede al comando Jorge Martin su Aprilia con il tempo di 1 minuto, 30 secondi. Martin ha allungato rispetto agli avversari, mentre Bagnaia ha tentato una rimonta senza successo. La corsa è ancora in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -7 Non un buon momento per gli italiani: scivola anche Morbidelli dopo Marini, Di Giannantonio e Bastianini! -8 La classifica aggiornata: 1 Jorge Martin (Aprilia) 1:30.697 2 Francesco Bagnaia (Ducati) 1:30.723 +0.026 3 Marco Bezzecchi (Aprilia) 1:31.091 +0.394 4 Pedro Acosta (KTM) 1:31.100 +0.403 5 Fabio Quartararo (Yamaha) 1:31.229 +0.532 6 Joan Mir (Honda) 1:31.226 +0.529 7 Marc Marquez (Ducati) 1:30.983 +0.286 8 Alex Marquez (Ducati) 1:31.401 +0.704 9 Ai Ogura (Aprilia) 1:30.813 +0.116 10 Raul Fernandez (Aprilia) 1:30.933 +0.236 11 Diogo Moreira (Honda) 1:31.276 +0.579 12 Johann Zarco (Honda) 1:31.439 +0.🔗 Leggi su Oasport.it
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