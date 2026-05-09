LIVE MotoGP GP Francia 2026 in DIRETTA | Martin allunga Bagnaia prova la rimonta

Durante il Gran Premio di Francia del 2026, la corsa è stata caratterizzata da numerosi scivoloni tra i piloti italiani, tra cui Morbidelli, Marini, Di Giannantonio e Bastianini. La classifica vede al comando Jorge Martin su Aprilia con il tempo di 1 minuto, 30 secondi. Martin ha allungato rispetto agli avversari, mentre Bagnaia ha tentato una rimonta senza successo. La corsa è ancora in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.

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