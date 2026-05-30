Nella seconda sessione di prove libere del GP Italia 2026, il pilota italiano ha ottenuto il miglior tempo, superando il compagno di squadra. Al momento, il leader della classifica temporanea è un altro pilota, che si trova a circa mezzo secondo dalla miglior prestazione. Tra gli altri protagonisti, uno dei piloti più attivi sta lavorando sull’assetto della moto, mentre un altro si concentra sulla messa a punto. Un campione in attività si trova in sesta posizione a meno di mezzo secondo dalla testa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:22 Marc Marquez, attualmente, è sesto a 0?490 dalla vetta. 10:21 Migliora Bezzecchi che si porta in terza posizione a 0?429, mentre Martin è 5° a 0?463. 10:19 Di Giannantonio velocissimo, specialmente nel t-3. Il pilota italiano, in sella alla Ducati VR46, si porta a 1’45?641 a precedere di 0?270 Bagnaia e di 0?445 Morbidelli. 10:18 Di Giannantonio e Morbidelli con le Ducati VR46 si portano alle spalle di Bagnaia, in seconda e terza posizione a 0?030 e a 0?175. Martin è quarto a 0?193, Marc Marquez è quinto a 0?220 e Bezzecchi settimo a 0?353. 10:16 Bagnaia rafforza la propria leadership in 1’45?911 a precedere di 0?239 Moreira e di 0?256 Martin. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio scatenato nella FP2 davanti a Bagnaia. Bezzecchi e Martin lavorano sull’assetto

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