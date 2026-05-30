LIVE MotoGP GP Italia 2026 in DIRETTA | Di Giannantonio scatenato nella FP2 davanti a Bagnaia Bezzecchi e Martin lavorano sull’assetto
Nella seconda sessione di prove libere del GP Italia 2026, il pilota italiano ha ottenuto il miglior tempo, superando il compagno di squadra. Al momento, il leader della classifica temporanea è un altro pilota, che si trova a circa mezzo secondo dalla miglior prestazione. Tra gli altri protagonisti, uno dei piloti più attivi sta lavorando sull’assetto della moto, mentre un altro si concentra sulla messa a punto. Un campione in attività si trova in sesta posizione a meno di mezzo secondo dalla testa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:22 Marc Marquez, attualmente, è sesto a 0?490 dalla vetta. 10:21 Migliora Bezzecchi che si porta in terza posizione a 0?429, mentre Martin è 5° a 0?463. 10:19 Di Giannantonio velocissimo, specialmente nel t-3. Il pilota italiano, in sella alla Ducati VR46, si porta a 1’45?641 a precedere di 0?270 Bagnaia e di 0?445 Morbidelli. 10:18 Di Giannantonio e Morbidelli con le Ducati VR46 si portano alle spalle di Bagnaia, in seconda e terza posizione a 0?030 e a 0?175. Martin è quarto a 0?193, Marc Marquez è quinto a 0?220 e Bezzecchi settimo a 0?353. 10:16 Bagnaia rafforza la propria leadership in 1’45?911 a precedere di 0?239 Moreira e di 0?256 Martin. 🔗 Leggi su Oasport.it
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