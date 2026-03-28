Alle 16.11 si sono avviate le prove libere 2 del Gran Premio degli Stati Uniti 2026 di MotoGP, con i piloti impegnati in pista per perfezionare l’assetto della moto. I test si concentrano principalmente sulla messa a punto, probabilmente in vista della Sprint Race. La sessione è aggiornata in tempo reale con le informazioni più recenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.11 Tutti in pista per trovare la messa a punto ideale. Probabile che i centauri lavoreranno per il set-up in vista della Sprint Race. 16.10 VIA ALLA FP2!!! 16.08 Ci si prepara alla seconda sessione di prove libere. 16.05 5? al via della FP2 16.03 Ducati che, in tutto questo, vorrà rispondere presente all’Aprilia dopo i primi due appuntamenti favorevoli alla casa di Noale. 16.00 Bezzecchi che dovrà lavorare sulla stabilità dell’Aprilia, specialmente nel terzo settore, lì dove Marc Marquez ha dimostrato di fare la differenza. 15.57 FP2 che sarà ultime proprio per affinare l’assetto in vista di un time-attack in cui Marc Marquez è il favorito per la pole-position. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: via alla FP2, Bezzecchi e Bagnaia testano l’assetto

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