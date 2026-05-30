Nella seconda sessione di prove libere del GP Italia 2026, Di Giannantonio ha segnato il miglior tempo nonostante un problema tecnico. Bagnaia e Bezzecchi sono risultati positivi, mentre Martin si è distinto in rettilineo con il miglior passo. Alle 10:38, Marc Marquez ha chiuso con il nono tempo a 0,490 secondi dal leader. Sul tracciato sono presenti anche altri piloti, tra cui alcuni italiani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:38 Marc Marquez stampa il nono tempo a 0?490, sul tracciato anche Bagnaia e Bezzecchi. 10:36 Scalano la classifica Aldeguer e Ogura, che ora sono in quarta e quinta posizione a 0?301 e a 0?347. 10:35 Cambiano un po’ le cose con l’arrivo di Acosta che stampa il secondo tempo con la KTM a 0?244, con gomme nuove. Bagnaia scala in terza posizione e Bezzecchi in sesta. 10:34 Un dato statistico è quello che Jorge Martin ha stabilito il nuovo record di velocità per una MotoGP, pari a 368.6 kmh in fondo al rettilineo. 10:33 Attenzione, problema tecnico sulla Ducati di Fabio Di Giannantonio. Ci sarà la necessità di portarla ai box. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio il migliore nella FP2, con problema tecnico. Bene Bagnaia e Bezzecchi, Martin super in rettilineo

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