LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA | Martin svetta nella FP2 bene Bagnaia e cade Bezzecchi ora le qualifiche

Nella seconda sessione di prove libere del GP USA 2026, Jorge Martin ha ottenuto il miglior tempo, mentre Bagnaia ha registrato buoni risultati. Bezzchi è caduto durante la sessione, e ora si attende l'inizio delle qualifiche. L’Aprilia ha mostrato una buona velocità, mentre Marc Marquez ha preferito mantenere un profilo più basso con la Ducati. La sessione si sta preparando alla fase di qualifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.46 Ci si prepara alla Q1. 16.44 Turno un po’ interlocutorio in cui l’Aprilia ha messo in mostra una grande velocità sia con Jorge Martin che con Marco Bezzecchi, mentre Marc Marquez si è un po’ nascosto con la Ducati. Bene Bagnaia come costanza di rendimento. Ora vedremo che cosa succederà nel time-attack. 16.42 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato e definitivo della FP2: 1 Jorge Martin 89 2:01.563 — 339.1 Aprilia Aprilia Racing 2 Marc Marquez 93 2:01.714 +0.151 341.3 Ducati Ducati Lenovo Team 3 Francesco Bagnaia 63 2:01.763 +0.200 341.3 Ducati Ducati Lenovo Team 4 Marco Bezzecchi 72 2:01.789 +0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Martin svetta nella FP2, bene Bagnaia e cade Bezzecchi, ora le qualifiche Articoli correlati Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi svetta, ma cade subito nella FP2. Bagnaia in crescita Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Marc Marquez veloce nella FP2, Bagnaia c’è, cade Bezzecchi. Tra poco le qualifiche Tutto quello che riguarda LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: MotoGp, orari Gp Usa: Bezzecchi vuole il tris, ma Marquez cerca immediato riscatto; LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bezzecchi sfida Marquez tra qualifiche e Sprint; MotoGP, GP USA 2026: orari tv italiani su TV8 e Sky e dove vedere qualifiche, sprint e gare a Austin; MotoGP GP Stati Uniti, dove vedere la gara di Austin: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now. LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Martin svetta nella FP2 davanti a Marquez, bene Bagnaia e Bezzecchi cadeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.33 7' alla fine si spera che questo incidente non incida più di tanto per la fiducia con la moto per ... oasport.it DIRETTA MOTOGP | Streaming qualifiche live video GP Usa 2026 Austin: Fp2, si comincia! (sabato 28 marzo)Diretta MotoGp streaming GP Usa 2026 Austin qualifiche e sprint live video oggi sabato 28 marzo: orari, tempi e classifiche delle sessioni. ilsussidiario.net #MotoGP | Quartararo: "Qualunque sia la gomma o la pista, la sensazione è la stessa" x.com APRILIA SVELA LA X 250th DERIVATA DALLA MOTOGP Nella giornata di ieri, Aprilia ha tolto i veli all'esclusivissima X 250th, sesta generazione del brand "X" che rappresenta l'apice della tecnologia della Casa di Noale su moto di serie. Anche se forse - facebook.com facebook