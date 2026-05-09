Durante le qualifiche del GP Francia 2026 di MotoGP, Bagnaia ha ottenuto la pole position, mentre Bezzecchi si è qualificato in prima fila. La griglia di partenza è stata definita e la Sprint è prevista alle 15.00. Alle 11.31, Di Giannantonio ha perso terreno nel finale e si è posizionato al quarto posto. La corsa si avvicina, con tutti i piloti pronti sulla linea di partenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.31 Perde tanto nel finale Di Giannantonio e resta quarto. 11.31 Di Giannantonio avanti di 0.004 al terzo intermedio. 11.30 Non è finita.Attenzione a Di Giannantonio. 11.29 BAGNAIA DAL NULLA! Allucinante! Beffa Marquez di 12 millesimi! Si migliora Bezzecchi ed è terzo a soli 0.023! Che qualifica! 11.28 Ottimo Quartararo, quarto a 0.185. Il talento non si discute del francese: avesse una moto all’altezza. 11.27 Potrebbe essere finita qui: la bandiera gialla esposta per la caduta di Alex Marquez ha rovinato il secondo tentativo a tutti. 11.26 Marquez nuovo leader con 0.053 su Di Gianantonio e 0.179 su Bezzecchi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: magnifica pole di Bagnaia! Bezzecchi in prima fila, la griglia di partenza. Alle 15.00 la Sprint

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