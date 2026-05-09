LIVE MotoGP GP Francia 2026 in DIRETTA | magnifica pole di Bagnaia! Bezzecchi in prima fila la griglia di partenza Alle 15.00 la Sprint
Durante le qualifiche del GP Francia 2026 di MotoGP, Bagnaia ha ottenuto la pole position, mentre Bezzecchi si è qualificato in prima fila. La griglia di partenza è stata definita e la Sprint è prevista alle 15.00. Alle 11.31, Di Giannantonio ha perso terreno nel finale e si è posizionato al quarto posto. La corsa si avvicina, con tutti i piloti pronti sulla linea di partenza.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.31 Perde tanto nel finale Di Giannantonio e resta quarto. 11.31 Di Giannantonio avanti di 0.004 al terzo intermedio. 11.30 Non è finita.Attenzione a Di Giannantonio. 11.29 BAGNAIA DAL NULLA! Allucinante! Beffa Marquez di 12 millesimi! Si migliora Bezzecchi ed è terzo a soli 0.023! Che qualifica! 11.28 Ottimo Quartararo, quarto a 0.185. Il talento non si discute del francese: avesse una moto all’altezza. 11.27 Potrebbe essere finita qui: la bandiera gialla esposta per la caduta di Alex Marquez ha rovinato il secondo tentativo a tutti. 11.26 Marquez nuovo leader con 0.053 su Di Gianantonio e 0.179 su Bezzecchi.🔗 Leggi su Oasport.it
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