Milan in totale caos | Allegri e Ibrahimovic ai ferri corti

Da milanzone.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan attraversa un momento di grande tensione interna, con il tecnico e uno dei giocatori più rappresentativi che sembrano essere ai ferri corti. La squadra si trova in una fase di confusione e incertezza, mentre le dinamiche tra lo staff tecnico e alcuni elementi chiave della rosa sono al centro dell’attenzione. La situazione appare complessa e difficile da gestire, con i media che seguono ogni sviluppo di questa crisi interna.

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Il periodo che sta passando il Milan è di certo uno dei più bui della sua storia recente. Confusione e incertezza sono le prime parole che vengono in mente guardando la situazione. La squadra è incapace di riprendere la retta via e nella società sembra addirittura che le gerarchie prestabilite non vengano rispettate. L’ultima miccia accesa riguarda il rapporto tra Allegri e Ibrahimovic. Tensione ai vertici: Allegri-Ibrahimovic è gelo. Nemmeno negli uffici del Diavolo si respira una buona aria. E di certo un ambiente del genere non aiuta a ritrovare un ordine immediato. Come accade ormai da quattro stagioni, ogni discorso utile a ristabilire equilibrio viene rimandato a luglio. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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