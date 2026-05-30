La dirigenza e la panchina del club sono in fase di rinnovamento, con l'addio di alcuni membri chiave. È stato esonerato l'amministratore delegato, il direttore sportivo, l'allenatore e il direttore tecnico, e ora si stanno valutando i loro sostituti. Il processo di selezione procede, ma i tempi sono stretti.

Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, ha azzerato la dirigenza (Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada) e l'area tecnica (Igli Tare, Massimiliano Allegri) del Diavolo, affidando ai suoi fidati uomini Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic il compito di trovare i sostituti. E se l'AD potrebbe farlo proprio Calvelli, per i ruoli di DS e allenatore Ibra ha sondato e continua a sondare varie piste. No di Andoni Iraola e Xavi Hernández per la panchina, sono due le piste praticabili al momento. Una porta a Ralf Rangnick nel ruolo di direttore tecnico con uno dei suoi pupilli, Oliver Glasner o Matthias Jaissle, come allenatore; l'altra, invece, vedrebbe Ramón Planes DS e Mauricio Pochettino a guidare la Prima Squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - LIVE Milan – Dirigenza e panchina, il ‘casting’ prosegue. Ma il tempo stringe

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

LIVE Milan – I nomi per panchina e dirigenza. Ibra contestato: “Male assoluto”Il Milan ha ufficialmente esonerato l’AD, il direttore sportivo, l’allenatore e il direttore tecnico.

LIVE Milan – I nomi per panchina e dirigenza. Ibra contestato. Incontro con IraolaIl Milan ha licenziato l'amministratore delegato, il direttore sportivo e l'allenatore, tra cui Allegri e Moncada.

Temi più discussi: Milan, via alla rivoluzione Cardinale: il LIVE della giornata rossonera; Milan cambia tutto: Iraola, nomi e rivoluzione totale; Esonero Allegri Milan: Cardinale caccia allenatore, Furlani, Moncada e Tare; Chi sarà il nuovo allenatore del Milan? Tutte le opzioni sul tavolo per il dopo Allegri, da Italiano a Iraola.

Oggi LIVE alle 15: PORTE GIREVOLI con @MichaelCuomo7! Cambi in dirigenza, futuro di Allegri & Modric e… Milan Cagliari Ci vediamo più tardi! x.com

Caccia alla dirigenza del Milan reddit

Rivoluzione Milan, spunta Briatore e due dirigenti italianiIl Diavolo può clamorosamente cambiare volto: ecco a cosa si sta pensando. Lo scenario è davvero incredibile Un nuovo Milan, con dirigenti tutti italiani. E’ il clamoroso scenario che ha disegnato Cro ... milanlive.it

Milan, la rivoluzione è totale: la dirigenza scappa viaE' tempo di cambiamenti. Il Diavolo si prepara all'ennesima rivoluzione. Gerry Cardinale è pronto a rivoluzionare la squadra e la dirigenza ... milanlive.it