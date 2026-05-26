Il Milan ha licenziato l'amministratore delegato, il direttore sportivo e l'allenatore, tra cui Allegri e Moncada. Si cercano ora i nuovi nomi per la panchina e la dirigenza. Durante la partita, un gruppo di tifosi ha contestato Ibrahimovic. Nel frattempo, si è svolto un incontro con un possibile nuovo allenatore, Iraola. La rivoluzione societaria continua con l'obiettivo di rinnovare la squadra e la dirigenza.

Il giorno dopo il terremoto societario che ha sconvolto l'AC Milan, inizia ufficialmente l’era della ricostruzione rossonera. Dopo la decisione del fondatore di RedBird, Gerry Cardinale, di azzerare i vertici del club, l’attenzione si sposta sul futuro della dirigenza e della panchina.La redazione di PianetaMilan.it segue la situazione in tempo reale: i nostri inviati sono schierati sotto la sede di Casa Milan e nei luoghi chiave di Milano per raccogliere retroscena, notizie esclusive e aggiornamenti minuto per minuto. La scelta del nuovo AD: Secondo le ultime indiscrezioni, Giorgio Calvelli avrà un ruolo chiave nella selezione del profilo operativo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - LIVE Milan – I nomi per panchina e dirigenza. Ibra contestato. Incontro con Iraola

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Allegri cacciato dal Milan: il giusto nome per sostituirlo è uno solo...

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Su #Galliani esistono delle voci è vero, ma non nel ruolo di ad. Adesso è il momento di un altro tipo di decisioni. #Conte? Non mi sbilancerei troppo sui nomi degli allenatori adesso. @PBPcalcio durante #Milan Express, live quotidiana YouTube @MilanVib x.com

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