L’Italia affronta il Belgio in un’amichevole di volley, con il secondo impegno della serie. La partita viene trasmessa in diretta e rappresenta un’occasione per il tecnico di testare diverse combinazioni di formazione. La cronaca inizia con aggiornamenti in tempo reale, mentre i giocatori sperimentano diverse rotazioni e schemi di gioco. La partita si svolge senza pubblico, e gli allenamenti sono destinati a valutare le risposte della squadra alle variazioni tattiche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match amichevole tra l’ Italia e il Belgio di pallavolo maschile, con gli azzurri del commissario tecnico Ferdinando De Giorgi che si preparano in vista degli impegni estivi che partiranno con la Volleyball Nations League tra pochi giorni e gli Europei di settembre. La Nazionale italiana non esordisce contro il Belgio visto che pochi giorni fa gli azzurri hanno superato la Turchia di Slobodan Kovac con il risultato di 3-0 (25-20, 25-17, 25-13). Sono molti i titolari lasciati a riposo e che rivedremo solo a partire... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Belgio, Amichevole volley in DIRETTA: secondo impegno, altri esperimenti per De Giorgi

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