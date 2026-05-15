LIVE Italia-Francia 1-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | inizia il secondo set
Alle 21:32 si è aperto il secondo set dell’amichevole di pallavolo femminile tra Italia e Francia a Novara. Le azzurre hanno iniziato con buon ritmo, ma successivamente le francesi hanno reagito e hanno mantenuto il punteggio in equilibrio, giocando punto a punto. Nel finale, Loveth Omoruyi ha contribuito con punti decisivi per l’Italia, portando la squadra avanti nel punteggio. La partita prosegue con entrambe le formazioni che cercano di prevalere nel secondo set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.32 Le azzurre partono bene a Novara, poi esce la Francia e devono lottare punto a punto, con un finale dove Loveth Omoruyi ha fatto la differenza. 26-24 OMORUYI CHIUDE IL SET CON UN GRAN SCHIACCIATA CHE BUCA LA DIFESA FRANCESE. 25-24 Mani fuori vincente di Nervini. 24-24 Fuori il pallonetto di Manfredini. 24-23 Parallela in campo di Nervini. 23-23 Gran pallonetto di Depie. 23-22 Mani fuori di Adigwe. 22-22 Attacca Depie, non riesce la difesa azzurra. 22-21 In rete la battuta di Danard. 21-21 Passa l’attacco di Rotar. 21-20 Gran muro azzurro. 20-20 Omoruyi chiude dopo una gran difesa azzurra. 19-20 Mani fuori di Frosini. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile
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