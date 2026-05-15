LIVE Italia-Francia 1-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | inizia il secondo set

Alle 21:32 si è aperto il secondo set dell’amichevole di pallavolo femminile tra Italia e Francia a Novara. Le azzurre hanno iniziato con buon ritmo, ma successivamente le francesi hanno reagito e hanno mantenuto il punteggio in equilibrio, giocando punto a punto. Nel finale, Loveth Omoruyi ha contribuito con punti decisivi per l’Italia, portando la squadra avanti nel punteggio. La partita prosegue con entrambe le formazioni che cercano di prevalere nel secondo set.

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