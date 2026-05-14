Oggi si gioca l'amichevole di pallavolo tra Italia e Francia, con diretta streaming disponibile sul sito. La partita segna il primo impegno ufficiale della nazionale femminile sotto la guida del nuovo allenatore. Le azzurre affrontano le francesi in una sfida che si svolge in Italia, con l’obiettivo di prepararsi alle prossime competizioni internazionali come la Volleyball Nations League e gli Europei. La cronaca della partita viene aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’ Italia femminile di pallavolo e la Francia, con l’estate azzurra che partirà proprio da qui fino alla Volleyball Nations League e gli Europei. La Nazionale del commissario tecnico Julio Velasco, il quale ha annunciato il suo addio dopo le Olimpiadi del 2028, userà il match contro le transalpine per fari rifiatare le big e per alcuni esperimenti che potrebbero rivelarsi veramente importanti. Infatti, mentre giocatrici come Paola Egonu, Miryam Sylla e Anna Danesi, tra le altre, sono rimaste a casa per...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Francia, Amichevole volley femminile in DIRETTA: primo impegno per le azzurre di Velasco

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